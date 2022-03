Para ser Reina del Carnaval se requiere inteligencia y preparación: Miimmii

La candidata a reina del Carnaval de Veracruz con el distintivo dorado, Míriam Gallardo "Miimmii", realizó su primer papaqui en el Zócalo y le fue entregado su registro por parte del Comité del Carnaval.La también modelo e ingeniera civil egresada de la Universidad Veracruzana, pidió respeto a todas las aspirantes a la corona de la máxima fiesta de los veracruzanos.Resaltó que cada quien puede apoyar a su candidata, pero sin ofender a las demás."Por favor respeto a todas las candidatas, yo creo que todos tenemos a nuestros favoritos y es respetable, sigamos disfrutando de este carnaval de la mejor manera y todas las candidatas están hermosas y a disfrutarlo", dijo Miimmii.La Miss "Mexicana Universal" 2018, llegó a su papaqui acompañadas de otras reinas de belleza y resaltó que para ser Reina del Carnaval de Veracruz, se requiere inteligencia y preparación.Para "Miimmii" ser parte de la Corte Real de unas fiestas de este tipo lleva también responsabilidad que se debe afrontar."Una reina debe ser completa, preparada, no solamente debe tener belleza, si no también ser inteligente y sobre todo ser consciente de la responsabilidad que conlleva toda esta preparación, no es sólo tener un sueño y lo quiero cumplir, sino tener propiedades y ser inteligente y saber respetar este Carnaval".Miriam Gallardo, tiene 27 años y busca ser reina del Carnaval, es una de las 4 aspirantes formalmente.