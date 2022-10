Para solucionar protesta, quieren a Ahued en Las Vigas

Los pobladores que cerraron las válvulas de los tanques de almacenamiento de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), en el Alto Pixquiac, pidieron una reunión con el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil en la comunidad de El Llanillo, perteneciente al municipio de Las Vigas de Ramírez.“No quiere decir que estamos cerrados al diálogo, por lo que le solicitamos al Alcalde de Xalapa una reunión de trabajo para llegar a soluciones del problema. Queremos que la reunión se lleve a cabo en la comunidad de El Llanillo”, comentaron en entrevista telefónica.Y es que aseguraron que tras la denuncia que interpusieron las autoridades del organismo operador en su contra, temen ser detenidos en caso de venir y platicar en la Capital del Estado, como estaba previsto que ocurriese este miércoles.“El día de hoy estaba programada una reunión con Política Regional del Gobierno del Estado. Pero al saber que ya existían denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) decidimos no asistir por temor a que la Fiscalía hubiese solicitado órdenes de aprehensión”, explicaron.Los manifestantes dijeron conocer la necesidad del vital líquido en Xalapa (el Alto Pixquiac suministra agua a por lo menos 150 mil capitalinos), aunque reiteraron que tomaron esta medida drástica ante el abandono de la vialidad que comunica a sus localidades.“Nos han estado llamando, quieren que baje un grupo a dialogar ahí a Xalapa, pero nosotros por temor a que la FGE gire órdenes de aprehensión pedimos que suban ellos y con todo gusto negociamos”, recalcaron.Reafirmaron que su movimiento no persigue afectar a terceros en el suministro del vital líquido, sino que buscan que se cuente con accesos carreteros a dicha zona en perfecto estado y no como están actualmente, “destrozados y en el abandono.“Ellos (autoridades de Xalapa) se cierran a que sea en Xalapa y nosotros pedimos que sea allá en nuestras comunidades para que se den cuenta de lo deteriorado que está el camino”, insistieron al tiempo que señalaron que los alcaldes de Las Vigas de Ramírez, Perote, Xico, Coatepec y Acajete han hecho “oídos sordos” a este reclamo, pese a que por sus territorios pasan las tuberías del acueducto capitalino.“No se han acercado a dialogar con la gente para solucionar el problema. Nunca se nos ha atendido. Tenemos más de 40 años haciendo solicitudes, reuniones, mesas de trabajo. Nos han pedido hacer proyectos que finalmente se quedan en el escritorio y no pasa nada”, fustigaron.