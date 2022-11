Para transformar el Expenal de Allende, la UV necesitará dinero

La donación del Ex Penal "Ignacio Allende" por parte del Ayuntamiento de Veracruz a la Universidad Veracruzana (UV) sigue en proceso de trámite ante el Congreso del Estado, indicó el vicerrector Rubén Edel NavarroRecordó que el proyecto contempla la rehabilitación del recinto para que albergue un campus cultural, pero hasta el momento no se tiene un monto específico para las obras y este dinero dependerá además del presupuesto que otorgue el Gobierno.Consideró que será para el 2023 cuando se tenga una idea más precisa del monto a requerir en caso de que los diputados avalen la donación."Sólo estamos a la espera de la resolución del Congreso para poder tomar alguna iniciativa en donde solicitemos el respaldo económico para poder desarrollar el proyecto, ya está por la parte de proyectos institucional trabajando, se esta en la prospección tanto de infraestructura como económica para saber exactamente; no tengo un dato exacto a respecto de cuánto saldría la obra general. Esto se puede lograr de un año para otro", dijo.En el Expenal de Allende se pretende habilitar la Facultad de Artes de Veracruz, la cual albergaría diferentes programas, como el tallerlibre de artes, licenciatura en fotografía, en Centro de iniciación Música Infantil y posiblemente la Licenciatura en Música.El Vicerrector indicó que para este tipo de proyectos es que se requiere el presupuesto que la máxima casa de estudios ha solicitado al Congreso local.“Justo es el razonamiento, a la Universidad se le exige compromiso social, incremento de matrícula, abrir espacios educativos, mayores para ofertar a la comunidad y eso demanda recursos evidentemente y este digamos que es un excelente ejemplo de por qué la Universidad Veracruzana está comprometida y está preocupada por su presupuesto para poder ejercer".Rubén Edel Navarro, asistió a la facultad de Medicina en la jornada de donación altruista de sangre y también hizo su aportación.