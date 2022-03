Para transportistas, empresas de grúas son un grave problema en Veracruz

Después de que un camión con carga es robado, el problema es la liberación de la unidad y el elevado cobro por parte de las empresas de grúas, las cuales no tienen un límite tarifario. En casos de robo llegan a cobrar entre 100 a 150 mil pesos.En entrevista, Enrique Rustrián Villanueva, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en la zona Córdoba-Orizaba, indicó que se tiene un grave problema en Veracruz y éste es por las grúas estatales. "Estamos preocupados porque no sabemos hasta cuándo se va a resolver el tema tarifario. Son tarifas muy altas, las cuales nos están cobrando para el arrastre de vehículos que son robados".Añadió que como el seguro ya no cubre el arrastre de la unidad cuando es un robo, el transportista se enfrenta a una situación muy complicada. "Nos llegan a cobrar arriba de 100 mil pesos, a veces hasta 150 mil pesos por un arrastre de 10 kilómetros; esto es un robo".El empresario hizo un llamado a las autoridades para que apoyen en esos temas, pues hasta el momento no han visto ayuda de parte de éstas. Explicó que cuando se suscita un robo, por lo regular quien pide la grúa es la autoridad, "ellos llaman a la grúa y se lo llevan al corralón aunque la unidad pueda caminar, siempre lo hacen así".El problema radica, dijo, cuando se libera el vehículo después de 15 o 20 días, ya que se tiene que hacer el pago a las grúas. "La mayoría de las grúas en el Estado no tienen un límite tarifario y se debe regular eso. Hace años teníamos arrastre en la ciudad para auto particular de 2 mil 500 pesos pero ahorita hablamos hasta de 14 mil pesos, entonces en vehículos de carga pesada estamos hablando de 80 a 100 mil pesos por remolque".