El abogado Amilcar Hamal Reyes Guerrero exhibió que el Gobierno de Veracruz no requiere ninguna indicación especial de la farmacéutica Pfizer para vacunar contra COVID al niño xalapeño que ganó un amparo para obtener la inmunización.Además, el defensor del mismo menor, reveló que los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) está empleando recursos legales para retrasar la vacunación de otros que han ganado amparos.Recientemente, se reveló que SESVER inició una defensa en tribunales para no vacunar al menor de edad xalapeño contra el COVID-19.Al respecto, este mismo miércoles , el gobernador Cuitláhuac García afirmó que necesitan una dosis especial proporcionada por la misma Pfizer. “No vamos a aplicar la vacuna que es para mayores de edad a menores, sin esa ficha técnica”, dijo.Ante esta situación, el abogado refirió que, en la página del Gobierno federal, se ha establecido a través de la COFEPRIS que la vacuna Pfizer está aprobada para ser utilizada en menores de 12 años en adelante, por lo que no se requiere ninguna indicación especial por parte de la farmacéutica que es para adolescentes.“En la página oficial del Gobierno Federal la misma COFEPRIS ha emitido un acuerdo y ha establecido que la vacuna Pfizer es la única que está autorizada para vacunar a menores, y esto es un hecho notorio y público, donde el gobernador como cualquier otra autoridad o persona puede tener acceso, es un hecho que está aprobada, no necesitaría una orden especial para que se puedan vacunar, la dosis es para poder ser usada en menores de 12 a 17 años”, dijo.Asimismo, recordó que, en otros estados de la República, como es el caso de Sonora y Baja California Norte, esta vacuna ya ha sido aplicada en menores atendiendo a amparos promovidos.Asimismo, revelo que otros abogados han recibido también por parte de SESVER un recurso de queja como medio de defensa para “estratégicamente” dilatar el proceso para inocular a los menores de edad.“Dentro del amparo en el mío, en mi formato establezco quiénes son las autoridades responsables y son varias, desde SEMAR, el Gobernador, el Secretario de Salud y varias dependencias como responsables e involucradas en la logística y aplicación de la vacuna. Ya son varios casos de amparo y otros profesionistas han determinado la decisión de representar a otros menores a través de los amparos”, dijo.Finalmente, aseguró que esperarán la determinación de las autoridades, pero presentarán todos los recursos legales a los que tienen derecho los niños y adolescentes.“Lo que están haciendo es dilatar una obligación que como autoridades tienen que atender la indicación de un Juez Federal, vamos a esperar, pero presentando todos los recursos legales a los que tiene derecho el menor, y hacer valer un derecho humano establecido en la Constitución pero que, además, un Juez Federal analizó, reflexionó y emitió una orden”, concluyó.