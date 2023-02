Para variar, Fiscalía falla con casos de desaparecidos

Miembros del colectivo Familiares Enlaces Xalapa se manifestaron para demandar la aparición con vida de Christian Iván Gonzales Rueda y Caín Gonzales, vistos por última vez el 10 de febrero de 2022.“Siempre que vamos a la Fiscalía siempre es lo mismo, que según están indagando, que están averiguando pero la cosa es que no se ve avance de nada, todo sigue estancado”, dijo la activista Ángela Rueda Domínguez, madre de Christian.Recordó que su hijo desapareció cuando viaja en taxi rumbo a Veracruz, conducido por Caín Gonzales.“El taxi no le hicieron el peritaje como debería de haber sido, no encontraron huellas de ninguno de los dos. El taxi quedó liberado sin darnos ninguna prueba ni nada, como decimos partes y familia, ‘¿por qué no hay nada?, algo debieron haber dejado’, porque no los bajaron por la buena, los forzaron”.Rueda Dominguez recriminó la falta de respuesta por parte de las autoridades, pues aseguró que continuan sin pruebas sobre el paradero de los desaparecidos“Siempre nos dan largas, que ya fueron y que hicieron y que decidieron, pero la verdad en concreto no tenemos nada que nos diga ‘miren, aquí está una prueba’, siempre es lo mismo y lo mismo, no hay avances de nada, como todas las carpetas que tienen ahí”.Refirió que no ha tenido acercamiento con el Gobernador del Estado, como tampoco lo ha tenido la representante del colectivo, Victoria Delgadillo; “tampoco ella ha tenido acercamiento con él, nada de eso. Si no la recibe a ella que es la encargada del colectivo mucho menos a nosotros”.Sobre si el memorial que próximamente entregará la actual administración del Ayuntamiento de Xalapa, en conmemoración de las personas desaparecidas, sería un avance en el tema pese a que no ha habido resultados en las investigaciones, Ángela Rueda comentó que sí.“En lo que a mí concierne yo pienso que sí, cada quien lucha por lo que quiere, en este caso a ella (Victoria Delgadillo) le ha costado con el colectivo andar de allá para acá, como dice ella ‘hemos sufrido bastante para que tengamos un lugar a donde poner una foto de nuestros hijos”.Señaló que este monumento recordaría a la ciudadanía la problemática que ocurre en la actualidad en cuanto a desapariciones.“No son personas que se puedan dejar de buscar, de olvidar ni nada de eso, no son números son personas…ya qué hay un lugar que dieron un espacio a donde poder tenerlos y poder ir a verlo, que la gente se de cuenta, que la ciudadanía se de cuenta que no está en un error, que no es cierto, cada día es una pérdida diferente de cada persona, de cada familia”.Asimismo, recordó el llamado al Gobernador del Estado para que exista un enlace con la fiscal y obtener respuestas concretas en el avance de las investigaciones.