Para vigilarlos, pondrán cámaras a inspectores de Comercio de Xalapa

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Alberto Romero Gutiérrez, dio a conocer que están revisando todos los equipos de videograbación que les dejó la administración anterior para destinarlos a los inspectores de comercio.Se determinará quiénes de los 97 trabajadores del Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC) realmente requieren portar una de las 40 cámaras, pues no todos los inspectores participan en los operativos."Estamos viendo. Como nueva administración estamos viendo quiénes deben portar esos equipos por los operativos que se realizan, o sea, no los puede traer cualquier inspector que ande en la vía pública o en la ciudad, estos son para los operativos que realizan, para que haya una evidencia de la actuación", expresó Gutiérrez.Romero Gutiérrez reconoció que hay ocasiones en que el comerciante o ciudadano manifiesta que los inspectores actúan de forma arbitraria, por lo que estos aparatos permitirán registrar la forma en que llevan a cabo sus operaciones."Nos dejaron 40 cámaras, estamos casualmente en revisión y se están usando en los operativos que se están realizando. En este momento todavía no las tenemos asignadas", puntualizó.El funcionario municipal dijo que sí hay personal capacitado en el manejo de los dispositivos, por lo que están definiendo a quienes se los otorgarán, dejando en claro que no se tolerarán abusos o actos de corrupción, por lo que si se comprueban, los responsables serán cesados inmediatamente."A mí lo que me interesa, por la instrucción que tengo del alcalde Ricardo Ahued, es que a partir de esta administración, ya he platicado con el personal, sea cero corrupción; e independientemente de la no corrupción, es el trato hacia los comerciantes tanto establecidos como informales", destacó.Finalmente, invitó a la ciudadanía que ante cualquier situación de extorsión, la denuncien ante el área a su cargo para aplicar las medidas disciplinarias y en su caso, separarlo de la función.