Para volver a ver futbol en el “Pirata”, alguien deberá pagar deudas de Kuri

El exdueño de los Tiburones Rojos de Veracruz Fidel Kuri, tiene adeudos con la Federación Mexicana de Futbol y por eso el equipo no se puede incorporar al Estadio Luis “Pirata” Fuente como sede de futbol profesional, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Durante conferencia de prensa, el mandatario estatal explicó que para que el “Pirata” sea sede, primero debe llegar un empresario que traiga un equipo y pague esa multa que tiene Kuri.García Jiménez, refirió que el empresario no tiene deudas con el Gobierno del Estado, porque se procedió legalmente y se ganó la demanda, que era la devolución del estadio.Al respecto, destacó que continúa la oferta de conceder el inmueble a quien ingrese un club a la Liga MX y recordó que había dos interesados.No obstante, al parecer, estos mismos decidieron esperar porque actualmente no hay Liga de Ascenso y necesitan garantizar su inversión, porque el equipo entraría primero a la liga inferior y pelearía por el ascenso.Mientras eso pasa, dijo, el estadio ha sido útil en el tema de salud, pues se trata de una de los mejores sedes para la vacunación contra COVID-19 ya que permite una logística dinámica y muy eficiente.De este modo, el mandatario estatal dejó en claro que se continúa ofertando el “Pirata” a empresarios y mientras tanto, funciona en temas de salud.