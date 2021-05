Para xalapeños expertos en flores, México deja ir el potencial de la agricultura

Con paciencia y técnica, productores transformaron la tradición floral de Xalapa en modernos cultivos de alto rendimiento comercial.



Así, la Ciudad de las Flores no sólo es hogar de orquídeas endémicas o introducidas, sino de fértiles cultivos sin necesidad de plantar en tierra e incluso, de centenarios invasores asiáticos, dóciles ante el clima de la Capital.



En el episodio "Xalapa de las Flores, negocio, pasión o tradición" de Al Calor Empresarial, transmitido por TeleClic.tv y alcalorpolitico.com, Mauricio Cuevas Gayosso conversó con productores de plantas de ornato, hortalizas y de jardín, quienes confirmaron la vocación de la ciudad en la agricultura.



En la mesa de conversación, el productor de orquídeas, Sergio Carlos Moctezuma Muñoz, resaltó que por sus condiciones de clima, altura, humedad y suelo, Xalapa es idónea para la floricultura.



Y en el caso de las orquídeas, su actividad principal, existen 25 mil especies, incluyendo híbridos, con tamaños que van de las diminutas a las flores de 20 centímetros.



El floricultor explicó que si bien existen apoyos para acceder a financiamiento, no todos los productores pueden recibirlos, principalmente por las trabas y los requisitos exigidos por las autoridades.



“México, por sus riquezas, si explotara la agricultura como debiera, no tendríamos tantos problemas económicos, el país podrían vivir produciendo tanto para consumo como exportación y no estaríamos batallando ahorita; el campo está abandonado, por el sector privado y el gubernamental pero hay países que basan sus economías en la agricultura”.



De ejemplo, Sergio Carlos Moctezuma citó a Holanda, país con inviernos crudos pero que es un referente en la producción de flores.



Igual opinión dio el productor del Vivero Biojardín, Otto Aquino Cruz, quien resaltó que desde siempre los alrededores de Xalapa resaltan por su riqueza floral, tanto de unas como de otras especies.



“Si vemos a los alrededores, en la zona rural, siempre hay flores, cuando no están floreciendo unas orquídeas de una temporada, están otras orquídeas de otra temporada, siempre hay flores, por eso Xalapa es Ciudad de las Flores y más con las condiciones ambientales”



La producción de plantas en Xalapa tuvo un aliciente con las medidas de confinamiento por la pandemia, dado que muchas familias incursionaron en la horticultura hidropónica durante el encierro, comentó la capacitadora en Cultivo Hidropónico, Refugio Arias Navarrete.



“La gente está más animada, se está encariñando con la gente, con la pandemia la gente voltea a la naturaleza y desde su casa quieren producir, yo di cursos en línea y la gente está muy motivada en producir sus hortalizas y sus flores”, dijo.



Otros se inclinaron por adoptar especies no nativas de México, siendo un ejemplo el bonsai japonés, explicó el gerente comercial de Bonsai, Rafael Falfán Rivera.



Resaltó que si bien Xalapa cuenta con las condiciones para cultivar los bonsai, pidió a las personas diferenciar entre uno sembrado con todos los cuidados, de otro que se vende a orilla de carretera a 50 pesos.



“Es una manera de deshonesta de manejar los árboles de bonsai, es agresivo, porque no llevan el manejo adecuado en cuanto al cultivo o época de trasplantes, siendo en el invierno”.



Alertó que algunos de los bonsai vendidos en carretera pueden venir muertos desde su trasplante a maceta pero que por su constitución, se pueden preservar verdes por 8 meses pero sin vida.