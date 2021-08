Paramédicos tiraron en la calle material de curación usado, acusan vecinos

Vecinos de la colonia Centro en Coatzacoalcos se inconformaron de manera anónima con respecto a la basura infecciosa que paramédicos dejaron este fin de semana en plena calle tras atender un siniestro.



Y es que este sábado hubo un coche entre dos vehículos del servicio público en su modalidad de taxi, donde uno de los conductores involucrados terminó lesionado en la cabeza.



A consecuencia de ello y tras haber solicitado el apoyo correspondiente a las autoridades, una ambulancia que no era de la Cruz Roja arribó al lugar del siniestro ocurrido en el cruce de 16 de Septiembre y Lázaro Cárdenas.



Ahí los socorristas brindaron el auxilio a la persona lesionada y posteriormente la trasladaron en ambulancia a un nosocomio.



Sin embargo, luego de haber otorgado el servicio en plena vía pública, los artículos de curación e incluso los propios guantes de látex utilizados para maniobrar con el paciente no fueron levantados del lugar y quedaron expuestos al aire libre.



Los vecinos agradecieron la atención que estas personas brindan a todo aquel que necesite del servicio, no obstante, lamentaron que tras las maniobras hechas no levanten su basura que además de contaminar, podría provocar un brote de infección.



En el sitio dejaron guantes de látex, gasas, envoltorios de gasas y también algodones empapados de sangre regados por la calle.