Paran cómputos municipales trasladados a Xalapa por irrupción en bodegas del OPLE

El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, anunció la suspensión de los 14 cómputos municipales que siguen pendientes de realizarse en Xalapa, debido a que manifestantes inconformes con los resultados en Tantoyuca irrumpieron la bodega ubicaba en la calle Clavijero, donde se resguardan los paquetes de dichos comicios.



"Vamos a suspender todos los cómputos en este momento, en ese momento quedan suspendidos todos los cómputos los que faltan que son 14 que vamos a realizar aquí en Xalapa, hasta que no tengamos las condiciones de seguridad adecuadas", expuso al reanudar la sesión permanente de seguimiento de los cómputos distritales y municipales.



Bonilla Bonilla hizo un llamado a los partidos políticos y a los militantes a que los dejen trabajar, pues afirmó que el que estén ahí en la entrada del inmueble o que lo irrumpan "no va a cambiar ninguna situación, ni va a cambiar ningún voto".



En su intervención criticó que aunque las bodegas de Clavijero son las más seguras del organismo, pues se mantienen resguardas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), aun así los inconformes lograron ingresar.



"Irrumpieron algunas personas las oficinas de Clavijero y eso no nos da garantías a nosotros, había incluso policías ahí y aun así se metieron a la bodega y la verdad es que nos da mucho temor esa situación, de entrada, que puedan (agredir) al recurso humano, las personas que no las dejan salir", expuso.



El titular OPLE Veracruz reiteró que es importante que haya paz social, por lo llamó una vez más a las autoridades correspondientes para que garanticen la seguridad y los partidos para que retiren a los simpatizantes y dejen de asustar a los trabajadores que laboran allí.



"Insisto no ha pasado a mayores, pero no quiero que pase a mayores. Estamos a tiempo de recomponer esto", insistió.