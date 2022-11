Paran provisionalmente construcción del Centro de Ecotecnias, en Xalapa

Representantes de la Asociación Civil Proambiental Xalapa dieron a conocer que lograron la suspensión provisional de la justicia federal en contra de la construcción del Centro de Ecotecnias que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en el parque Margarita Maza de Juárez.Expusieron que en la notificación que recibieron de parte del juez, se establece que esta decisión se mantiene hasta que se resuelvan de fondo uno de los juicios de amparo promovidos contra dicha obra.“Nos concedieron una suspensión provisional y vamos a estar deteniendo el proceso de esta obra porque hemos advertido que el mal llamado Centro de Ecotecnias ha dañado el medio ambiente donde se está instalando”, acusó el presidente de esta agrupación, Juan Francisco Carmona Cortés.En conferencia de prensa, aseguró que este proyecto contraría la premisa que se persigue que es impulsar la educación ambiental, ya que ha causado un presunto ecocidio en el área verde seleccionada para su edificación.“Esa obra comenzó en julio y nosotros advertimos que había daños ambientales; sin embargo, las autoridades competentes, como la Dirección de Medio Ambiente Municipal, la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), y las Procuradurías Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y de Medio Ambiente de Veracruz (PMA), no han actuado conforme a Derecho”, acusó.Y es que Carmona Cortés sostuvo que esas instancias gubernamentales han sido permisivas con la construcción que ha seguido dañando el área donde se está instalando.“Nosotros creemos que se debe corregir este tema, que si va a ser una obra medioambiental tiene que cumplir con los requisitos medioambientales que marca el reglamento municipal y que se tienen que apegar a su manifiesto de impacto ambiental que no lo están haciendo. Hay una falta grave de las autoridades al no hacer la supervisión adecuada y todo eso lo estamos solicitando en este juicio de amparo”, precisó el activista.Además afirmó que ante la presunta omisión en la que estarían incurriendo las autoridades municipales, se les podría fincar alguna responsabilidad penal con éstas.“En el manifiesto de impacto ambiental dice que en esa área no se podían usar maquinarias pesadas, que debían ser manuales, por el tipo de raíces que se encuentran en ese lugar, pudiendo causar algún tipo de daño al arbolado, y estuvieron trabajando con trascabos, que no miden la fuerza, sino que arrancan raíces y todo lo que esté a su paso”, alertó.