Pararán protestas hasta que se atiendan crímenes de odio en Veracruz

El Gobierno del Estado y la Fiscalía General de la entidad carecen de un protocolo para dar seguimiento a delitos cometidos por identidad de género y orientación sexual, de ahí que integrantes de la comunidad LGBT+ continuarán manifestándose hasta que se implemente.



Al respecto, en una movilización afuera de la Fiscalía General, la activista Jazz Bustamante rechazó avances respecto a las últimas reuniones con los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General.



Aseguró que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, incurre en una falacia al equiparar el protocolo de actuación policial que se aprobó en 2017 con el que la comunidad LGBT+ exige.



“Ayer, la Secretaría de Seguridad dijo que está trabajando el protocolo de actuación que se aprobó en 2017 pero ese protocolo, del que habla Maldonado, es para cuando detienen a una persona y cómo lo debes de tratar, es un protocolo totalmente distinto”.



“Que dejen de decir falacias y se pongan a trabajar, ya no vamos a tolerar la ineptitud, los compañeros de varias partes del Estado me están arropando”, declaró la activista.



Recordó que este jueves cumple 7 días en huelga de hambre junto con otras personas y advirtió que, en caso de no ser recibidos por la titular de la Fiscalía, Verónica Hernández, ella instalará un campamento en las inmediaciones de las oficinas.



Insistió en que es necesario que la Fiscalía General de la República (FGR) y la de Veracruz creen un protocolo específico para lograr las causales agravantes por identidad de género y orientación sexual en casos de agresiones, pues ello permitirá que en las carpetas de investigación tengan mayor clasificación a la hora de las diligencias y mejores resultados.



“La otra opción es nutrir el protocolo básico de las diligencias de las Fiscalías aprobado en 2019, aunque se busca que se firmen los acuerdos y no sean sólo de palabra; el lunes tuvimos un acercamiento con la Fiscalía e integrantes de grupos vulnerables en Derechos humanos e indígenas pero no se firmó ningún acuerdo”.



“No confiamos en la palabra, son servidores públicos, por ello queremos que firmen nuestra petición; a la par, en la Ciudad de México hay una manifestación simbólica, en Chihuahua, en Monterrey, el Estado de México y Puebla”, refirió.



Además, dijo que otro objetivo es que se cree una mesa interinstitucional permanente para que los 3 poderes de Gobierno y la sociedad civil organizada colaboren en impulsar dicho protocolo citando a las otras instituciones involucradas en la procuración de justicia y violencia contra la sociedad LGBT+.



Como coordinadora del Observatorio Nacional contra los Crímenes de Odio a las Personas LGBTTTI en Veracruz, aseveró que la huelga de hambre continuará y ahora la realizarán afuera de las instalaciones de la Fiscalía si las autoridades no responden a sus peticiones.



Recordó que en lo que va del 2020 se han registrado 19 asesinatos contra miembros de esa comunidad; el caso más reciente es el de “Brandy”, una mujer trans que fue asesinada de 30 puñaladas junto con su madre en el municipio de Puente Nacional.



“Su mamá se metió a defenderla, las mataron y aquí en Fiscalía no son dignos ni de siquiera sacar un comunicado informado cómo va la investigación”, acusó.