Pareciera que legisladores tienen la instrucción de boicotear al INE

Aunque es lamentable que las actuales diputadas federal y local por el distrito de Orizaba, Dulce María Corina Villegas Guarneros e Itzel López López no respondieran al llamado del INE para recibir los resultados de la Consulta Juvenil, esto sólo puede obedecer a la pretensión del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer al INE, consideró Juan Hernández Mercado, asesor del Movimiento del Adulto Mayor en la zona.Consideró que esto sólo permite ver una falta de representatividad y de legitimidad de quienes ocupan los cargos públicos.Mencionó que el sistema que propone el presidente de la República parece ser similar al de España, en donde los diputados son uninominales, no distritales, y cada partido presenta una planilla y conforme al número de votos es el número de diputados que obtiene, lo que podría estar bien, pero el problema en México es que se sigue en una inercia en donde quienes salen electos sólo cumplen los postulados de su partido.Apuntó que en estos momentos hay una instrucción no dicha o al menos no pública de que los legisladores no pueden tener nada que ver con el INE, lo que se traduce en que todo lo que sea boicotear al INE es correcto.Sin embargo, indicó que nadie valora que ese instituto puede tener deficiencias y éstas pueden ser susceptibles de ser corregidas, pero en este momento el presidente opina que el INE e inútil y hay que acabar con él.Hernández Mercado recordó que ese instituto no es del presidente, sino un organismo creado por la sociedad y que además fue el que avaló su triunfo en las pasadas elecciones.