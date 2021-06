Pareja de Coatzacoalcos pasó de vender tamales a subsistir con artesanías

El joven matrimonio de Vanessa Basurto Hernández de 22 y Miguel Ángel Guzmán Álvarez 21 años pasó de vender tamales para subsistir a crear hermosas artesanías tipo huichol.



Fue precisamente durante el segundo aniversario de su boda que todo comenzó gracias a un viaje que hicieron al sur-sureste del país, donde descubrieron que podían incursionar en este arte.



"Me gustaron las cosas de artesanías que vi, pero como fue un viaje imprevisto; no llevábamos suficiente dinero para comprar algunas cosas y me gustaron y como no pudimos adquirirlas yo me traje la idea y ya empecé a hacerlas con un poco de material que no era de esta calidad y ya conforme fuimos aprendiendo a realizarlo fuimos adquiriendo un poco más de producto", dijo Vanessa.



La joven añadió que comenzó viendo tutoriales rusos en Youtube porque no encontró en español y fue que, tras aprender a hacer los tejidos, decidió junto con su esposo abrir su propio canal.



"Principalmente nosotros trabajamos el arte huichol que son este tipo de aplicaciones con chaquira y con hilo y a veces empleamos el trabajo telar que son a base de un telar con hilo y de ahí se van costurando las chaquiras y a veces implementamos la técnica japonesa que ya es un material más costoso, pero al ser otra técnica tiene otro acabado", dijo.



Así, desde casda dan cursos en línea para quienes quieren aprender este arte.



Vanessa explicó que tiene tanta práctica que un par de aretes los tiene listos en una hora y un collar grande de hasta 4 pisos lo termina en 3 o 4 días.



"Los collares grandes es un trabajo más complicado pues está hecho capa por capa, también hacemos collares en V, collares gargantilla, anillos, pulseras y más", dijo.



Los precios de los collares oscilan entre los 300 a los 3 mil 500 pesos las grandes. Mientras que en aretes y pulseras van de los 30 a los 100 pesos e incluso se pueden personalizar con nombres, fechas, colores mate, aperlados y demás variedades.



Comentó que ha hecho artesanías de La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh, la Mona Lisa, Un Grito Desesperado.



Ella se inspira con los gustos de la gente, comenzó con cosas sencillas, pero con los pedidos se vio en la necesidad de realizar sus propios patrones y aprender.



Por su parte, su esposo Miguel Ángel destacó que su fuerte son las pulseras de telar que hace con mucha pasión y con diseños hermosos.



"Ella lo vio y se fue inspirando y fue creando y entonces me llamó la atención porque ella me regalaba cosas y quise aprender y ella poco a poco me enseñó y ahora sacamos los diseños de nuestra imaginación o en otros diseños de otros artesanos", dijo.



En sus cursos virtuales, ya tienen alumnos de Brasil, Argentina España y más.



Mientras que su canal de Youtube llamado Vanessa Arte Huichol y más tiene ya 18 mil seguidores.



"Ahí enseñamos a hacer collares más sencillos, para los complejos damos cursos. Nos juntamos muy chiquitos y nos pusimos a trabajar, mi mamá nos enseñó a hacer tamales y con eso subsistimos mucho tiempo, pero cuando aprendimos estos nos dedicamos por completo a hacerlo y de eso vivimos", finalizó.