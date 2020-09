Parejas de Coatepec que se casen deberán comprometerse a no hacer fiestas

El encargado del Registro Civil en Coatepec, Luis Polanco Contreras, informó que las parejas que deseen contraer matrimonio deberán hacerse responsables bajo protesta de palabra de no efectuar algún festejo masivo, en hotel, salón o restaurante.



Y es que el funcionario dijo que ya hay autorización por parte de la Dirección General del Registro Civil para reanudar este trámite, el cual estuvo detenido casi por seis meses debido a la pandemia.



“Tenemos ya la autorización con algunas indicaciones muy importantes para los contrayentes que deseen contraer matrimonio, habrá que aclarar algunas cosas por la cuestión de la salud. La sugerencia y restricción es que sea con poca gente y que se hagan responsables bajo protesta de decir la verdad de que no van a hacer eventos masivos para seguir cuidándonos”, expuso.



Refirió que estaban a la espera alrededor de 8 parejas, las cuales ya se acercaron para verificar los requisitos y casarse.



“Ya había algunas parejas que se comunicaban de manera eventual, cada 8 o 15 días preguntando si ya teníamos la instrucción de poder contraer matrimonio. No fueron tantas, unas 8 parejas que estaban insistiendo porque querían regularizar su situación y ya están viniendo a cumplir con sus requisitos”, comentó.