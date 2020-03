Paro del 9 de marzo ayudará a tomar conciencia sobre abusos contra la mujer: Sacerdote

El sacerdote de la Iglesia de San Jerónimo en Coatepec, Quintín López Cessa, consideró que el 9 de marzo, día cuando las mujeres pararán labores a nivel nacional, ayudará a tomar conciencia sobre los abusos y la violencia que ellas viven desde pequeñas y durante su vida adulta.



“En todo el mundo, en nuestra realidad también desgraciadamente hay mucho maltrato de la mujer, mucho abuso desde que son pequeñas hasta grandes, con la violencia que se vive en el país vemos como se muere la gente, pero uno tiene que hacer mucha conciencia de que se ha abusado y violentado a la mujer”, dijo.



No obstante, aseguró que el verdadero problema no es la violencia y los asesinatos en contra de las mujeres, sino la impunidad que se sufre en todo el país y que no permite erradicar esos abusos y los crímenes que se registran.



“El problema no es solo la mujer y la violencia y los asesinatos, es la impunidad en el país, si el mismo gobierno dice que solo el 7 por ciento se denuncia. Y es que si denuncias sueltan de inmediato a los delincuentes, todas estas formas ayudan a ir haciendo conciencia, pero el problema del país es la corrupción y violencia, pero la impunidad es tremenda, en lo judicial no se avanza se sigue con prácticas corruptas, mientras haya impunidad hombres, mujeres y niños están desprotegidos”, detalló.



Insistió en que la manifestación de Un Día sin Mujeres, será un hecho que concientizará a la población, pese a que puede haber muchas líneas, ya sean políticas o ideológicas.



“El hecho de hacer conciencia sobre esto es bueno, a veces las manifestaciones unos van en una línea otros van en sentido político, ideológico, pero hay muchas maneras de manifestarse y hay que hacerlo, pero lo más importante es ir tomando conciencia de la misma dignidad entre varones y mujeres y de la realidad tan difícil y que en estos ambientes vive la mujer”, comentó.



Al mismo tiempo, reconoció que la mujer ha superado muchas situaciones adversas y ha ido avanzando y tomando su lugar, pero señaló que aún hay mucho por hacer.



“Se han superado muchas cosas, las mismas mujeres han ido avanzando y tomando su lugar, pero queda mucho por hacer. Si todas estas manifestaciones y formas de expresiones para que volvamos la mirada a esta situación difícil son buenas para ayudarnos a tomar conciencia, pues adelante”, concluyó.