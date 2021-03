Paro en Liconsa evitó reinstalación de trabajador de otro sindicato

Al señalar como un bloqueo para la reinstalación de uno de sus agremiados que después de un año las autoridades laborales federales dieron este resolutivo, Magdalena Delgadillo Chong, secretaria general del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Liconsa, pidió a los sindicalizados no prestarse a este tipo de acciones, tomando como bandera la demanda de sus prestaciones.



Y es que la mañana de este lunes, Raúl Galván Utrera, dirigente de la organización en la planta Liconsa Xalapa, sería reinstalado en punto de las 9:00 horas, lo cual la actuaría enviada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no pudo llevar a cabo por la toma de instalaciones realizada por el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo, argumentando el incumplimiento en el otorgamiento de sus prestaciones económicas a las que tienen derecho.



Ante esta situación, la dirigente sindical hizo un llamado a la representación de la paraestatal para que a la brevedad resuelvan el problema y que "nos permitan ejercer nuestro derecho, que tenemos como miembros del sindicato nacional independiente y que no se permitirá que se hagan estás injusticias a los trabajadores".



Por tal motivo, dijo que no se moverán del lugar hasta que sea cumplimentado el laudo laboral, “aquí vamos a estar hasta que las autoridades de Liconsa respeten el dictamen emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien de manera formal ya reinstaló al compañero Raúl Galván y no nada más por un capricho de la empresa con el sindicato cetemista quieran impedir esto”.



Dio a conocer que la actuaría enviada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no pudo llevar a cabo la diligencia y se retiró del sitio al no poder ingresar a las instalaciones para llevar a cabo dicho procedimiento.



La lideresa nacional sindical se sumó a los reclamos de los trabajadores porque el sindicato oficial no ha hecho nada para que la empresa cumpla con el pago de sus prestaciones, “los tiene olvidados, no los defiende y está coludido con la empresa, por eso fue que nosotros nacimos, por estas injusticias; los apoyamos a ellos, lo que no apoyamos es a la empresa y los cetemistas los utilicen para evitar que nuestro compañero se reinstale”.



Finalmente, dio a conocer que se plantarán frente a las instalaciones hasta que vengan las autoridades y resuelvan.