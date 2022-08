Parque del DIF en Coatzacoalcos en completo abandono, lo renombran “Jumanji”

El parque del DIF, "Karime Macias", que fue inaugurado en el 2011, fue bautizado por vecinos de la Teresa Morales como "Jumanji", ante el abandono en el que se encuentra en la actualidad.El área que tuvo una inversión de 8 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado y que bajo la administración de Marcos Theurel fue anunciado con bombo y platillo, hoy no es volteado a ver por el organismo asistencial y luce en pésimas condiciones.Desde los barrotes, se puede apreciar que el sitio luce totalmente abandonado, lleno de maleza tan alta que cubre los juegos que se instalaron hace más de una década.Los vecinos aseguraron que el lugar ahora se ha convertido en un nido de indigentes y delincuentes que se ocultan entre la hierba y los juegos, incluso en el lugar algunas personas utilizan los inmuebles recreativos para dormir o sostener encuentros sexuales.El parque fue abandonado desde hace varios años y recibe mantenimiento periódico y ya no es visitado por los niños, antes había mayor movimiento económico en el sitio pues llegaban vendedores de raspados, esquites y más.El parque llevó por mucho tiempo el nombre de “Karime Macias”, pero una vez se dio a conocer el escándalo del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, fue en declive.En marzo del 2011 la inauguración corrió por parte de la ex presidenta del DIF, acompañada por Lupita Félix que era esposa en ese momento del ex alcalde Marcos Theurel.Los vecinos esperan que el nuevo gobierno de MORENA le dé mantenimiento y recupere el espacio.