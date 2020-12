Parque “Hidalgo” de Coatepec seguirá sin reabrir en su totalidad: Alcalde

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, indicó que, a pesar de las críticas hacia el Ayuntamiento, el parque “Miguel Hidalgo” no se abrirá en su totalidad.



“El parque seguirá cerrado a pesar de las críticas que hemos tenido, quiero decirles que sí estamos permitiendo que los vendedores se encuentren ahí con las medidas sanitarias. Si bien es cierto que Veracruz ya se encuentra en semáforo verde, no así Coatepec, aun nos encontramos en semáforo amarillo y por ende tenemos que esperar cuatro semanas para ver si no hay variaciones en ese semáforo para empezar a ver cambios en esto”, declaró.



Aseguró que se seguirán acatando las medidas sanitarias que recomiende la Secretaría de Salud, tanto federal como estatal, para evitar un rebrote en el municipio.



Por otra parte, desmintió que los ediles se hayan aumentado el salario, tal como trascendió en redes sociales.



“Sobre la información que circuló, en donde se dijo que ya nos habíamos sentado una para el incremento de salario, lo cual lo niego categóricamente nuestro salario sigue siendo el mismo que se fijó desde 2018”, expuso.



Por ello, instó a que, si existen dudas sobre el tema, la ciudadanía puede buscar a través de la página de transparencia los salarios y el de los demás municipios de la zona de Coatepec.