Parque Pico de Orizaba alberga biodiversidad de 640 especies

En el Parque Nacional Pico de Orizaba hay cerca de 640 especies entre plantas y animales que se albergan en este bosque, comentó el director del área natural protegida, Raúl Álvarez Oseguera."No es como en algunas ocasiones hemos escuchado, de que los bosques son los ecosistemas más sencillos, y que los más complejos son las selvas", explicó.Destacó que la existencia y presencia de estas especies en esta área natural protegida es sinónimo de una gran y enorme riqueza, la cual tiene que ver en el quinto lugar mundial en biodiversidad que tiene México."No olvidemos que este parque tiene 19 mil 750 hectáreas totales del polígono. Todo esto es territorio federal, es la parte más alta del volcán y las condiciones son frías, agrestes, hay hielo y no necesariamente nieve", detalló.La mitad, es decir 10 mil hectáreas, tienen vegetación pero no todos son árboles porque también hay pastos, estos últimos son musgos perennes que poseen la función ecológica muy importante, porque son los que cosechan más agua incluso que el bosque."Es que al ser pequeños, pero con muchas fibras, la niebla se pega y van a infiltrar esa agua y como es un organismo pequeño no necesita tanta agua para su consumo, entonces tenemos más agua disponible en un pastizal que en un bosque".Aunque refirió que el bosque tiene también una función impresionante para la cosecha de agua.Recordó que en 1937 fue decretado éste y todos los demás parques nacionales y ya para el 2004 se creó a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, toda vez que antes de esa fecha era solo un departamento de otra dependencia.