Parques, de los primeros que abrirían al concluir cuarentena en Orizaba: Alcalde

Igor Rojí López, alcalde de Orizaba, no descartó que sitios como algunos parques pudieran comenzarse abrir y con ello, algunos vendedores y boleros pudieran regresar a trabajar pero lugares como gimnasios, en junio no podrán apresurarse. Aunque todas estas decisiones, en breve las analizará el Comité de Protección Civil Municipal para ver si se aprueban o no, dejó en claro.



"Hemos tratado de afectar lo menos posible al comercio. Solicitamos el cierre de cuatro sectores: bares y cantinas, gimnasios, cines y casinos", agregó que gimnasios no podrán abrir en junio. "Clubes deportivos sí pero gimnasios no. Quizá podemos poner a funcionar la pista de tartán, un club deportivo donde se juegue tenis. Pero un gimnasio no, tenemos que analizar".



Aunque destacó que en estos días se reunirá el Comité de Protección Civil Municipal para definir cómo se trabajará con el regreso a la "nueva normalidad" y qué sectores volverían a funcionar.



"Poco a poco se van a ir dando estas instrucciones, es el Gobierno Federal quien a través del doctor Hugo López Gatell dará esa nueva normalidad".



-¿Para junio podrían estar abiertos parques?



- Lo tenemos que decidir de manera conjunta en el comité, yo te digo que vamos por buen camino pero no podemos soltar. Tenemos 26 casos confirmados y esos evidencian que Orizaba ha sido el municipio de las grandes ciudades del Estado con menos casos.



Aunque no descartó que comerciantes, como aquellos que expenden productos en el parque de la Alameda, podrían regresar a trabajar en junio, así como los boleros del parque “Apolinar Castillo” pero insistió en que esta es una determinación que tendrá que tomar el Comité de Protección Civil Municipal pues Veracruz está en su peor momento.



"Tenemos que ir regulando y viendo qué vamos a dar permiso de hacer; no todo será al mismo tiempo y esto creo que se decidiría este fin de semana".