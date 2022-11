Parquímetros causan confusión, ZEUS dejó equipos descompuestos en Veracruz

La nueva administración de los parquímetros que entró en funciones este jueves, a cargo del Ayuntamiento de Veracruz, ha causado confusión a usuarios debido a que varias de las máquinas de pago se encuentran descompuestas o en mantenimiento.Además, algunos de estos aparatos aceptaban las monedas pero no emitían el ticket del tiempo comprado, por lo que muchos automovilistas prefirieron moverse de la zona para evitar una multa, ya que no se sentían seguros dejando sus autos.Una usuaria, al no ver su ticket, tuvo que usar el teléfono de atención y ahí le dijeron que ella escribiera en un papel el tiempo que había pagado y lo colocara en su tablero, para que los inspectores no la multaran y así no se preocupara, pues su número de placa y tiempo pagado ellos lo tenían ya registrado.Mientras, ya se ven de inspectores del nuevo departamento del Ayuntamiento llamado ParquiVer, realizando recorridos, algunos explicaron a que al menos por hoy no habría inmovilizadores pero que mañana era muy probable empezaran a emplearse.Cabe resaltar que son varios los “guardianes” (llamados así los estacionamientos que cuentan con su propia máquina de cobro) que se encuentran obsoletos o simplemente no sirven, y varios también las máquinas de pago que actualmente tienes fallas.Por lo anterior, el Ayuntamiento de Veracruz ya realiza el mantenimiento pertinente de los aparatos, ya que la empresa Zeus dejó gran parte del equipo de parquímetros con estos problemas de funcionamiento.