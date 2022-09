Al aclarar que el contrato de concesión de los parquímetros en la ciudad de Veracruz concluye el próximo 9 de noviembre, la alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez informó que este esquema de cobro por estacionamiento en el Centro podría continuar pero a cargo del Ayuntamiento.Recientemente, el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín afirmó que el cobro de parquímetros en el puerto de Veracruz ya es ilegal, pues la concesión que recibió la empresa Zeus Monitoreo Vial venció el pasado mes de julio y el Congreso del Estado no ha autorizado nada.Al respecto, Lobeira confirmó que no habrá ampliación a la concesión con la empresa."Lo que sí es importante decir, es que los parquímetros aquí en el Centro han dado orden y fluidez al tráfico, entonces es necesario que sí se continúe con este servicio, simplemente es cuestión de mejorarlo y dar una mejor atención a la población", dijo.Además, luego de que el diputado Gómez Cazarín demandará además transparencia con los recursos, la Alcaldesa garantizó que lo recaudado se ha destinado para mejorar el Centro Histórico.Agregó que están abiertos a analizar las propuestas de los ciudadanos, una de ellas es que no se coloquen los famosos “cangrejos” en caso de que se exceda el tiempo de pago, si no, que sea sólo la multa económica."Lo importante es que, lo que se obtenga de los parquímetros sería para el Centro Histórico qué tanta falta le hace, y que nosotros podríamos invertir en nuestro Centro, y que la gente sepa que ese destino, que ese dinero que están invirtiendo en los parquímetros, va a ser destinado al Centro Histórico de su ciudad".