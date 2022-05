Párroco de Tuxpan pide por madres de desaparecidos en este 10 de mayo

En esta fecha tan emotiva para los mexicanos no debemos olvidar el sufrimiento que viven miles de madres por sus hijos desaparecidos en este México violento, señaló el padre Florentino Lucas Valdez, en Tuxpan.El párroco, encargado de la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, añadió que en este 10 de mayo se debe agradecer el regalo de la madre pero sin perder de vista que hay que amarla y cuidarla siempre.“Hagámonos cargo de ellas, sobre todo cuando sus fuerzas ya no son las mismas. Pidamos por las que se nos han adelantado a la casa paterna”, expresó el presbítero.Lucas Valdez abundó que “nuestros primeros pasos, nuestras primeras palabras, el sentirnos amados y nuestras primeras caricias de ternura en sus brazos, nuestros primeros signos de fe y oraciones, nuestro consuelo cada vez que de niños caíamos y se raspaban nuestras rodillas, nuestras primeras experiencias en el contacto con este mundo, todos estos momentos tienen detrás a alguien que representa el amor único e incondicional: nuestra madre”.Este amor de madre, asentó, “sólo se puede comparar con el mismo amor que Dios nos tiene. El amor de una madre a sus hijos es reflejo del amor divino. El calendario indica que el 10 de mayo es su día, aunque vale la pena recordar que no sólo una vez al año hay que valorarla y agradecer su fortaleza”, concluyó.