Participación de ciudadanos garantizará imparcialidad y certeza de elecciones: INE

A casi un mes de que se realicen las elecciones más grandes de la historia de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) brinda la garantía de que estos comicios se realizarán con imparcialidad, independencia y certeza, porque es la misma ciudadanía la que operará, vigilará y contará los votos que se emitan durante la jornada electoral.



Lo anterior lo aseguró Josué Cervantes Martínez, Vocal de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Veracruz, quien dijo que en estos procesos electoral el instituto solo “prepara la parte logística, identifica los lugares donde se instalarán las casillas y realiza la insaculación para designar a los funcionarios (de casilla) que recibirán los votos, que es todo el proceso técnico”.



Entrevistado en sus oficinas por este medio de comunicación en el marco de este proceso electoral inédito por la pandemia que azota al país y por las tres elecciones que se tendrán: de diputados federales, diputados locales y ayuntamientos, el titular del INE en el Estado de Veracruz dijo que a partir del padrón electoral se realiza un sorteo, se arrojan nombres, para fungir como funcionarios y funcionarias de casillas, quienes “son la máxima autoridad en la casilla el día de las elecciones”.



Explicó que la presidencia de la casilla tiene la facultad de coordinar la propia casilla; si se presentara algún incidente, puede pedir el auxilio de la fuerza pública y ésta está obligada a dar ese servicio e insistió en que serán los ciudadanos, el día de la elección, los que reciben los votos y los cuentan.



“Los votos de los ciudadanos no llegan directamente al INE; los votos llegan a la casilla, allí se depositan en las urnas, allí los cuentan la ciudadanía seleccionada en dos sorteos con la vigilancia de los partidos y de los consejeros electorales; los clasifican, si un voto es válido o es nulo; los cuentan y una vez hecho esto, se elabora el acta, misma que es firmada por la ciudadanía y nos da los resultados al instituto”, añadió.



En ese tenor, dijo que el trabajo del instituto se circunscribe nada más en sumar los datos otorgados por los ciudadanos en las actas levantadas en las casillas.



Todo esto es parte de los elementos de la cadena de confianza que debe dar la certeza y tranquilidad, tanto a la ciudadanía como a los actores políticos o partidos políticos que las elecciones van a arrojar una persona ganadora, un partido o una coalición ganadora y que es producto de lo que decidió el electorado, abundó.



Además, dijo que desde hace dos años se ha venido estableciendo una serie de herramientas, como es la conformación del padrón electoral y la lista nominal electoral, así como la credencial para votar con fotografía, en donde se estipula la identidad del ciudadano que va a sufragar en los centros de votación que se establecerán el próximo 6 de junio.



Quienes han cuestionado la labor del instituto y pretenden desaparecerlo, el funcionario federal electoral señaló que el INE hace lo que la ley le estipula, “hay un mandato constitucional y legal y estamos abocados exclusivamente a eso”.



No obstante, señaló que los elementos que puedan darse en el futuro para mejorar nuestro proceso electoral, para que se construya mejor nuestra democracia, eso le corresponde al poder legislativo y será esta instancia que, en su momento, tome las mejores decisiones.



“Lo que se ha dicho por parte del INE, sobre todo por nuestras instancias superiores es que se esperaría que fuera un proceso incluyente, en donde se escuchen todas las voces, las opiniones, qué se puede mejorar, cómo se puede mejorar”, recalcó.



Reveló que hay un planteamiento constante respecto de los costos de las elecciones, se debe revisar cómo se puede seguir garantizando que las elecciones que sean creíbles con un costo menor, eso es algo que se viene manejando, no para este proceso electoral, sino desde hace ya varios procesos electorales.



En ese tenor, consideró que se debe revisar, porque hay muchas cosas que son perfectibles y hay mucha dinámica en la materia electoral, la cual obedece a nuestra realidad social, a lo que vamos viendo a lo largo del tiempo y si eso amerita que haya algunas mejoras, estamos en un momento, donde cada vez se le da mayores atribuciones al INE, porque eso da la seguridad y certeza a los procesos electorales.



Por otro lado, informó que ya se cuenta con todo un protocolo sanitario que se establecerá en cada una de las 10 mil 825 casillas electorales para evitar contagios de la pandemia del COVID-19, desde el momento mismo en que el ciudadano acusa a emitir su voto.



Dijo que para la jornada electoral se han establecido protocolos muy puntuales, consistentes en la desinfección de los lugares donde se instalaran las casillas, no permitir el acceso del sufragante sin cubreboca, si no lleva, se le proporcionará uno al momento de ingresar.



El ingreso para emitir su voto será de dos en dos, tomándoles la temperatura y sanitizándolos y aplicando gel antibacterial en todo momento; instaurar la sana distancia y mamparas con cortinillas para evitar contacto personal, así como permitir el uso de plumón personal para marcar sus boletas al momento de sufragar, ya sean para diputados federales, diputados locales y presidencias municipales.



Con todo esto se da la certidumbre que no habrá contagios de SARS-CoV-2, tanto a los que acudan a votar como a los funcionarios de casilla y representantes de los partidos políticos que estarán vigilando la operación de las mismas.