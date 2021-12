Partido Fuerza por México se resiste a la desaparición

Fuerza por México se juega la última carta para no perder en definitiva el registro como partido nacional ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pues impugnó la resolución y espera resultados, informó el dirigente estatal, Eduardo Vega Yunes.Indicó que será este 8 de diciembre cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesionará para resolver la impugnación a la pérdida de registro, declarada el pasado 30 de septiembre.El dirigente expuso que Fuerza por México consideró que en el pasado proceso electoral no se tuvieron condiciones de equidad en la contienda, por lo que el 4 de octubre presentó recurso de apelación.“El recurso de apelación refiere a que existieron alteraciones sustanciales al proceso electoral, derivado de la pandemia por el COVID-19.“La autoridad electoral, si bien suspendió labores durante un tiempo por la emergencia sanitaria, no modificó el calendario electoral, en tanto que sí modificó el calendario de registro de partidos políticos de nueva creación”, argumentó.