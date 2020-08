El partido político estatal Podemos Veracruz, destinará el 30 por ciento de las candidaturas a un cargo de elección popular para los jóvenes, como lo plantea la ley electoral, adelantó el secretario de la Juventud del Comité Ejecutivo Central, Joab Alejandro Elizondo Molina.



En el mensaje que dirigió en la toma de protesta de la Secretaría de la Juventud del Comité Ejecutivo Central del partido, dejó en claro que la participación de este sector de la población en los procesos electorales es fundamental, ya que pueden decidir el resultado de un proceso.



“Nos vamos a asegurar de que en cada municipio se respete el 30 por ciento de la cuota que por ley nos pertenece a los jóvenes, dando así la oportunidad de ocupar cargos públicos como alcaldías, sindicaturas, regidurías y diputaciones”, resaltó.



En presencia del dirigente del Comité Central Ejecutivo de esa nueva fuerza política, Francisco Garrido Sánchez, señaló la necesidad de “rejuvenecer” las acciones y estrategias del gobierno para generar el crecimiento, así como el desarrollo de Veracruz, lo cual se logrará con la inclusión de los jóvenes en la toma de decisiones y la generación de acciones.



“Los jóvenes vamos a ser escuchados y dejaremos en claro que no hay decisiones sin nosotros y es por eso que debemos ser incorporados en la toma de decisiones para la creación de políticas públicas. Debemos de rejuvenecer la política, alzar la voz y comprometernos con los jóvenes y para los jóvenes”, manifestó el activista y político.



Es así que la tarde de este sábado, rindieron protesta Eleadir Juan Méndez quien funge como Secretaria General de la Juventud y Héctor Herrera Molina como Secretario de la Organización Juvenil de “Podemos Veracruz”.



Por su parte, el dirigente estatal Francisco Garrido Sánchez manifestó que el instituto político tiene clara la importancia del sector juvenil y no solo para generar votos, sino para participar abiertamente en la política y generar las condiciones de crecimiento del Estado.



Es por ello que este organismo político no solo abre sus puertas a jóvenes con una preparación política profesional, sino que también promueve la capacitación en ese campo para que se sumen a las actividades que abonen a este trabajo por el bien de Veracruz.



“Este proyecto cree en los jóvenes, está seguro que son el único camino que nos queda a los veracruzanos para revertir el rumbo de nuestro Estado, es un día importante a la organización, es darle paso ya a estas generaciones”, finalizó.