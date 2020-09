Partido Verde se ve como aliado de MORENA; busca alianza para 2021

En el estado de Veracruz, el Partido Verde Ecologista de Mexico (PVEM) abre la posibilidad de participar en coalición con el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) para el proceso electoral 2021, expresó el dirigente del instituto político ambientalista, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez.



Durante entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, el líder partidista explicó que ya inició el proceso electoral federal con la postura clara del dirigente nacional de no participar en coalición, sin embargo, para el proceso electoral estatal, aún se continúan formando puentes que pudieran derivar en un acompañamiento de otro partido político.



Al cuestionarle si en específico se aliarían con MORENA, expuso que no podrían negar su acercamiento con ellos.



“Obviamente no podemos negarlo y lo decimos con mucho reconocimiento y orgullo, hemos acompañado las iniciativas del Gobernador en el Congreso, hemos acompañado las iniciativas del Presidente de la República en el Senado y la Cámara de Diputados, porque son iniciativas que le sirven a México y nadie quiere que le vaya mal a Veracruz”, dijo.



De igual modo, Ruiz Sánchez destacó que el PVEM ha respaldado iniciativas morenistas en el Congreso Local, en un “contexto institucional”.



“Y si en el contexto político se da un entendimiento con MORENA o con cualquier otra expresión política con la que coincidamos, estaremos abiertos al diálogo”, dijo.



La alianza, acotó, podría ser parcial o en cualquier condición, siempre y cuando sea para servirle a los veracruzanos y para que los mejores perfiles lleguen a servirle a Veracruz, pero sobre todo, para que la “agenda verde” pueda ser una realidad.



Por ello, Marcelo Ruiz no descartó que una alianza con MORENA para el proceso 2021 en el Estado.



Por otra parte y al cuestionarle si al participar solos estarían en riesgo de perder el registro como partido político, el dirigente partidista negó que existiera esa posibilidad, incluso, sostuvo que elevarían sus porcentajes de votación.



“Es más, hasta los vamos a incrementar; sin coalición, podemos tener incluso más participación de la sociedad, porque cada vez son más veracruzanas y veracruzanos que se acercan con nosotros para jugar una postura política de cara a la sociedad”.



Para Marcelo Ruiz, la gente votará en el próximo proceso electoral por la persona y no por el partido, de manera que serán claros en buscar perfiles adecuados para representar a la ciudadanía.



Aunque aceptó que en las últimas jornadas han tenido resultados muy bajos que los pusieron en riesgo de perder el registro, dijo que en las últimas tres elecciones se ha visto un crecimiento del PVEM.



En este punto, recordó que la elección anterior ganaron 4 ayuntamientos sin coalición, por lo que esta seguro de que si participan solos, tendrán buenos resultados.



Sin embargo, insistió en una posible alianza.



“Tampoco queremos ser egoístas, a lo mejor hay perfiles valiosos que tengan otras expresiones políticas y que necesitan de la suma paga llegarle a servir a la gente, nosotros vamos a privilegiar el servicio público”.



Agregó que ellos también buscarán los mejores perfiles, para que el próximo año otros partidos quieran ir en coalición con ellos para impulsar los perfiles del PVEM.



Para finalizar y al cuestionarle por qué primero habían asegurado que irían solos y ahora abren la posibilidad con MORENA, explicó que no es que se estén “cotizando”, pero jurídicamente aún no es tiempo para definir esos detalles en Veracruz y “de aquí es enero que empiece la elección, pueden pasar muchas cosas”.