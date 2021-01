Partidos de Veracruz “pepenan” personajes para candidatear, critican

Para el proceso electoral local que renovará las 212 Presidencias Municipales y las 50 Diputaciones locales y el federal que renovará la Cámara de Diputados, los partidos políticos están reciclando candidatos sin escuchar las propuestas ciudadanas.



El abogado constitucionalista y politólogo, Inocencio Yáñez Vivencio, como ejemplo citó al partido Movimiento Ciudadano (MC), que en el caso de Veracruz es el partido que menos cuadros formas y se ha convertido en un pepenador profesional de figuras públicas.



Agregó que el MC pretende postular a Francisca Viveros Barradas, popularmente conocida como “Paquita la del Barrio”, como candidata a diputada federal por el distrito de Misantla.



Aseveró que la cantante no es política, sino una mujer exitosa en el ámbito artístico, sin embargo, en y lamentablemente en las elecciones muchas veces la gente no elige, simplemente se deja llevar por la popularidad.

En el caso del Partido Acción Nacional, manifestó que se encuentra atrapado entre dos cacicazgos, uno encabezado el dirigente estatal, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, y el otro, por el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.



El Académico, agregó que no se debe únicamente cuestionará a los partidos políticos, porque ellos son únicamente proponentes de candidatos, quién hace presidentes municipales, diputados federales y locales entre otros, son los ciudadanos a través de su voto, pero los ciudadanos solo votan, pero no eligen.



El ex presidente de la Fundación Colosio, organización priista, agregó que en el Partido Revolucionario Institucional, pese a que la militancia exige la formación de cuadro, se está premiando con las candidaturas a los operadores políticos.



“El pueblo voto en contra del PRI por sus prácticas, por su discurso, por las personas, por sus currículas, por sus, programas pero nada se hace para cambiar conductas lacayunas y lealtades caninas”.



Respecto al Partido Verde Ecologista de México solo manifestó que es un abanico de vividores y prácticamente se renta al mejor postor.



Enfatizó que los partidos políticos disponen de recursos para preparar cuadros que promuevan el bien público y atiendan los problemas que aquejan a la sociedad como inseguridad, salud, desempleo, sin embargo, lejos de ello, se dedican a la búsqueda de vividores.