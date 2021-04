Partidos deben agilizar registro de candidatos para evitar “cuello de botella” en revisión

El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, pidió a los partidos políticos agilizar el registro de sus candidaturas a los 212 Ayuntamientos del Estado, ya que alertó que de no hacerlo, podría generarse “un cuello de botella” en el análisis de las postulaciones y su posterior declaratoria de procedencia.



“Lo único que les solicitó reiteradamente y en verdad que nos atiendan es que agilicen lo más que esté en sus manos los registros, sobre todo la liberación de los registros para que nosotros podamos ir avanzando también en el trabajo que realizamos en el OPLE y que no se nos vuelva un cuello de botella”, manifestó.



Durante la discusión de la segunda prórroga por tres días más, para que las fuerzas partidistas inscriban a sus contendientes a las alcaldías, reconoció que la “caída” de la Reforma Electoral en diciembre de 2020, afectó diversos plazos de la organización de los comicios municipales y legislativos del 6 de junio.



Bonilla Bonilla dijo que ésta y otras circunstancias hicieron imprescindible darles más días para que cumplan con este procedimiento.



“Es una corresponsabilidad donde nosotros atendemos dicha petición por parte ustedes y también en esa corresponsabilidad les pedimos que nos ayuden a avanzar y al final de todo es que no salga bien a todos, tenemos un sólo objetivo todos tanto el OPLE consejeros, como representantes de los partidos de hacer un buen proceso y una parte importante del proceso es el registro de candidaturas”, ahondó.



El titular del instituto electoral veracruzano insistió que ante esta según ampliación del plazo hasta el próximo 24 de abril, “esperemos salir muy bien, ambos, conjuntamente y coordinadamente como lo hemos venido haciendo, enhorabuena adelantada por este acuerdo y esperamos que todos hagamos lo que le corresponde a cada quien”.