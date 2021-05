Partidos exponen fallas en acreditaciones de sus representantes de casilla

Representantes de partidos ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), denunciaron falta de seguridad en la forma en la que operarán sus funcionarios de casilla este próximo 6 de junio.



"Nos está afectando el tema de las acreditaciones de representantes generales y de casilla, donde esto podría generar inequidad en la contienda electoral. Hay varias situaciones que se presentan ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y que necesitamos hacerlas públicas, derivado de todas las afectaciones que estas representaciones han tenido por el mal funcionamiento de los sistemas en todo el proceso electoral", dijo Oswaldo Villalobos Mendoza, representante de Todos por Veracruz.



Los partidos Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, ¡Podemos!, Partido Cardenista, Movimiento Ciudadano y Unidad Ciudadana, son las instituciones que denunciaron la falta de seguridad e inequidad en la contienda electoral.



"Hay representantes que no les aceptaron acreditación en cada una de las más de 10 mil casillas con los nombramientos generados por el partido y se los presentarán a los Consejos Distritales, y si no se los aceptan, sus representantes van a estar en las casillas parados afuera para que se genere un acuerdo y puedan tener esa representación".



Además, señaló que el acuerdo aprobado el 3 de mayo por el INE estipula que los representantes deben pagar el 25 por ciento de la infraestructura.



"Queremos escalarlo a nivel nacional porque aquí en el Estado no tenemos respuesta. El sistema de registro de representantes no funcionó. Están siendo por demás excesivos en los requisitos. Los sistemas de registro de los representantes de casilla, en el caso del PVEM, registró más de 20 mil representantes y hay un 10 por ciento de estos representantes que no aparecen sus acreditaciones", comentó Sergio Martínez, representante del PVEM.



Por lo anterior, demandaron a las instancias electorales estatales y nacionales, de dar garantía a los candidatos y candidatas, de que el día de las elecciones se cuiden las casillas y se contabilicen los votos de manera correcta y transparente.