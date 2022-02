Partidos locales que perdieron registro podrán participar en elecciones extraordinarias

A pesar de perder el registro como partidos políticos Estatales, ¡Podemos!, Fuerza por Veracruz, Cardenista y Unidad Ciudadana podrán participar en las elecciones municipales Extraordinarias de Tlacotepec de Mejía, Amatitlán, Jesús Carranza y Chiconamel.El Organismo Público Local Electoral (OPLE) prorrogó las atribuciones y la integración de los órganos estatutarios estatales de los cuatro partidos políticos, únicamente para efectos de la participación en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.Por ello, podrán acreditar la representación el Consejo General del OPLE y ante los órganos desconcentrados, en los que hubiese postulado candidatura para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.Pero, en caso de que no presenten candidaturas en ninguna de las elecciones que constituirán el proceso electoral extraordinario, se cancelará también su representación ante el Consejo General, pues carecería de efecto práctico su representación ante el máximo órgano de dirección toda vez que, en esa hipótesis, ya no habría intereses a defender y/o representar ante ese Organismo.Las representaciones que se acrediten cesarán una vez que haya concluido el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.No obstante, el OPLE ya declaró la pérdida y la cancelación del registro de los cuatro partidos, en virtud de no haber obtenido al menos el 3 por ciento de la votación válida emitida en la elección para la renovación del Poder Legislativo y las y los integrantes de los Ayuntamientos, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021.Y extinguió todos los derechos y prerrogativas que establece la Constitución Federal y Local, así como la demás normatividad aplicable, con excepción de aquellas que deban ser entregadas a la interventoría conforme a lo establecido en el procedimiento de Prevención, Liquidación y Destino de los Bienes.Además, sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece la Ley, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.