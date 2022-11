Partidos no deberían utilizar la igualdad de género para fines políticos: Especialista

La equidad de género no es un tema que se tiene que tomar a la ligera, ni ocupar como bandera política para ganar seguidores, expresó la académica y especialista en el sistema penal acusatorio con conocimiento en perspectiva de género, Dea Guadalupe Rodríguez Lorenzo.Durante entrevista, la experta en temas de género, dijo que la equidad y paridad de género requiere seriedad cuando se habla de temas que son sensibles y que representan una lucha de años, pues es el reconocimiento de los derechos de las mujeres que han sido marginadas y discriminadas a lo largo de la historia.Señaló que “la perspectiva de género se refiere a una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género, es un tema que merece el mayor respeto y seriedad”.La académica señaló que en la actualidad muchos políticos y partidos toman la paridad de género como una bandera política para ganar simpatizantes. Sin embargo, debería ser un tema del mayor respeto y análisis, pero sobre todo con los conocimientos necesarios para abordarlos, pues en muchos de los casos sólo adoptan de forma parcial esta bandera y en la realidad siguen violentando los derechos de las mujeres.Promover la igualdad entre los géneros a través de la equidad y el bienestar de las mujeres, es un tema de respeto, de seriedad, de visión, de simpatía, porque con ello se busca construir una sociedad en donde sean valorados de igual manera las mujeres y los hombres, con igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos tanto como a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones, siendo esto precisamente un referente de lo que prevé el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Dea Guadalupe comentó que es necesario que los partidos y actores políticos visibilicen, pero que sobre todo reconozcan que existen relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres, expresadas de diferentes maneras que dejan en evidencia la opresión, la injusticia, la subordinación y la discriminación hacia las mujeres en general en todas las sociedades, que repercuten de manera negativa en la vida de estas,debiendo de tomar en cuenta que es un movimiento de años, no de moda, como lo pretenden hacer ver y que precisamente se generó de manera primordial derivado del cruel evento en contra de las hermanas Mirabal el 25 de noviembre del 1960, por lo que en honor a todas y cada una de las mujeres que desde sus trincheras tratan de hacer valer que se respetan sus ideales se implementó el día internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer.“Necesitamos que actúen de manera eficaz, no sólo que se expresen de dientes para afuera, sino sobre todo con cuestionamientos objetivos” finalizó.