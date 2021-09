Partidos no decidimos el género de las pluris, le corresponde al OPLE: PVEM

“Habría que esperar, no quisiera adelantarme porque no soy autoridad electoral autorizada”, respondió el dirigente del Verde Ecologista de México (PVEM), en Veracruz, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, al ser cuestionado sobre la posibilidad de ceder una curul plurinominal de su partido a una mujer, para que el morenista Juan Javier Gómez Cazarín pueda integrar también la siguiente Legislatura local.Y es que sostuvo que antes de pensar en la asignación de los escaños por géneros, para garantizar la paridad, el Organismo Público Local Electoral (OPLE), deberá aplicar fórmulas para distribuirlos conforme a la votación, y después observar que no haya sobre o subrrepresentación de algún instituto político.“En el tema de la asignación de los diputados (de representación proporcional), no le corresponde a los partidos políticos definirlos, le corresponde a la autoridad electoral derivado de una serie de fórmulas que debe hacer, por cociente natural, resto mayor, sobrerrepresentación y subrrepresentación y luego la asignación de género”, expresó.Ruíz Sánchez, quien encabezó la Guardia de Honor al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en el parque de Los Berros, reiteró que a las fuerzas partidistas no le corresponde decidir si ceden o no espacios a otras, sino al ente comicial.“Somos aliados de la sociedad, y obviamente MORENA ha sido un partido con el que hemos hecho una buena alianza electoral y la mantendremos seguramente en el Poder Legislativo; pero el tema electoral, el tema de la asignación de los diputados, no le corresponde a los partidos”, dijo una vez más.No obstante, apuntó que conforme a los cálculos que han hecho con base en los resultados electorales, al PVEM le corresponderían cuatro diputados en la próxima integración del Congreso local.“Ya el tema de género seremos muy respetuosos a que el OPLE y las instancias subsecuentes (porque hay una cadena impugnativa que en su caso se presentarán) determinen el género de los diputados plurinominales de todo el Congreso, no solamente hablo del partido Verde”, concluyó.