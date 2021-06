Partidos pequeños y de reciente creación dieron la sorpresa en la zona centro

Partidos pequeños y de reciente creación dieron la sorpresa en algunos de los municipios pertenecientes a los distritos de Zongolica, Ciudad Mendoza, Orizaba, entre estos Fuerza por México, ¡Podemos!, Todos por Veracruz, Cardenista.



Hay municipios que tenían años siendo gobernados por algún partido, pero que tras la votación este 6 de junio el cambio fue considerable como por ejemplo Zongolica, que desde hace algunos años era dirigido por alcaldes perredistas y hoy llega quien fue el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Benito Aguas.



Orizaba tendrá por tercera ocasión como alcalde a Juan Manuel Diez Francos, quien también por algunos meses fue en su momento diputado federal. En tanto Río Blanco se declaró ganador Ricardo Pérez García de MORENA.



En Nogales ganó Ernesto Torres, del Partido Verde que aunque iba en coalición con MORENA y Partido del Trabajo el candidato fue postulado por el partido del pelicano; la administración saliente es del mismo partido.



En Ciudad Mendoza, el triunfador fue Héctor Rodríguez Cortés quien abanderaba a MORENA, venció a Ingrid Romero sobrina política del actual alcalde Melitón Reyes Larios y del arzobispo Hipólito de los mismos apellidos.



En Ixtaczoquitlán ganó MORENA quien no fue en coalición, su virtual ganador fue Augusto Nahúm Álvarez Pellico y el doctor Rubén Acosta Santamaría del PVEM fue el segundo lugar; en Acultzingo se ha declarado ganador Luis Alfredo Cruz López de Redes Sociales Progresistas, su más cercano competidor fue el de Fuerza por México, Marco Antonio Lezama Lezama.



Aquila será gobernado por Inocencio Ramírez Limón de Redes Sociales Progresistas; Atzacan por Movimiento Ciudadano con Israel Raymundo Solano Jiménez quien dejó en el segundo lugar a Benito Hernández Rivera del Frente Cardenista.



En el municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc ganó la coalición Juntos Haremos Historia con Lizeth Méndez Rosas; Ixhuatlancillo, Fernando Ochoa Vergara de la coalición PAN-PRI-PRD ganó, dejando en segundo sitio a MORENA con Cinthya Arlette Montalvo Pérez; en el municipio de Magdalena ganó Fuerza por México, Aarón Mixteco Coyohua.



En Maltrata mismo que fue gobernador por años por el PAN, ganó el PRI con Leopoldo Delfino Gómez Corona y le sigue como más cercano el candidato de ¡Podemos! Néstor Toral Pérez; en Mariano Escobedo arrasó María Guadalupe Durán Alcántara del PRD esposa del alcalde en turno, en tanto en La Perla ganó el PAN con Ruth García Meza quien es la esposa del actual presidente municipal.



En Mixtla de Altamirano ganó la coalición Juntos Haremos Historia con Norma Estela Hernández Sánchez, quien es hermana del actual presidente del Concejo Municipal.



En Rafael Delgado, Fuerza por México y su candidato Isauro Ambrosio Tocohua; Los Reyes ganó Lucio Tetla Tezoco de Movimiento Ciudadano; Armando Álvarez Morales de Todos por Veracruz ganó en San Andrés Tenejapan; Tequila, de la coalición encabezada por el Verde Ecologista, Jesús Valencia Morales.



En Tehuipango ganó el PAN. Después de muchos años de ser gobernado por el PRD, ahora Soledad Atzompa lo será con el PRI y su virtual ganador, Demetrio Cruz de Jesús; Tlaquilpa, ¡Podemos! con Otilio Salas Cervantes; Tlilapan, Movimiento Ciudadano, Jaime López Montalvo.



En cuanto a la diputación federal, aun no se define quién será el legislador del distrito de Orizaba, si Corina Villegas de la coalición Juntos Haremos Historia o Igor Rojí López, de la alianza Va por México, pues la diferencia de votos es no mayor al 1 por ciento.



En el Distrito XVII de Zongolica, ganó Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle de la coalición Juntos Haremos Historia.



Los resultados en las diputaciones locales quedaron: en el Distrito XX de Orizaba, de la coalición Juntos Haremos Historia, Itzel López; distrito XXI de Ciudad Mendoza de la misma coalición Luis Arturo Martínez y en el distrito XXII de Zongolica, de igual forma la coalición encabezada por MORENA, José Luis Tehuintle Xocua.