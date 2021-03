Partidos políticos siguen sin otorgar candidaturas a personas de diversidad sexual: LGBTTTI

Partidos políticos en Veracruz incumplen con la normativa y con lo dispuesto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para garantizar una cuota de participación de personas de la diversidad sexual.



A decir del presidente de la Coalición LGBTTTI en Veracruz, Benjamín Callejas Hernández, el Organismo Público Local Electoral igual no sesionó para armonizar las acciones afirmativas al respecto con la legislación federal.



Tal iniciativa permanece pendiente desde 2020 y reprochó que los derechos humanos sean objeto de una “veda electoral”.



“No puedes hablar del derecho de las mujeres porque no es tema electoral, cuando se habla de temas de diversidad sexual, vas a las instituciones y te dicen que están en veda electoral y los derechos humanos nunca han estado en veda electoral”.



Enfatizó que los partidos dan la oportunidad a las personas de la diversidad sexual y permiten la participación en contiendas internas pero no garantizan la postulación a puestos de elección popular.



Y en caso de que un aspirante intente la postulación por un instituto político diferente, la propia normativa impide esta situación, dijo Callejas.