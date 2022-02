Pasada Alcaldía panista de Tantoyuca dejó anomalías por 8.3 millones de pesos

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) confirmó que el Ayuntamiento de Tantoyuca 2018-2021, que presidió el panista Amado Guzmán Avilés, incurrió en irregularidades financieras por 8 millones 327 mil 669 pesos en la ejecución de 7 obras.En el informe técnico, los auditores señalan como presuntos responsables al alcalde, Amado Guzmán Avilés; José Ocaña Zavala, director de Obras Públicas; Francisco Salvador Montiel Nava, titular del Órgano de Control Interno; y a los supervisores de Obras Públicas, Nicolás Lorenzo del Ángel, Iván Jair Martínez Hernández y Máximo de la Cruz Regino, ahora exservidores públicos.Las irregularidades fueron denunciadas por un grupo de ciudadanos a través del Sistema de Consulta y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER), quienes señalaron consistencias en 7 obras ejecutadas entre los Ejercicios Fiscales 2018 y 2019.Las denuncias se recibieron el 8 y 21 de noviembre de 2019, por lo que se ordenó una auditoría financiera presupuestal y de carácter técnico a la obra pública, que inició el 27 de julio de 2021 y cuyo informe técnico se entregó en noviembre de ese mismo año a Delia González Cobos, auditora general del ORFIS.Las obras auditadas fueron la construcción del comedor escolar del Jardín de Niños “Cuitláhuac”; la construcción del techado de la cancha y el comedor comunitario de la Escuela Primara “Miguel Hidalgo y Costilla”; la rehabilitación de la Unidad Deportiva, la construcción de la primera etapa de la red de drenaje sanitario, laguna de oxidación y el comedor comunitario, todas en localidad San Sebastián.El informe técnico de las auditorías señala que las obras son de mala calidad por deficiencias técnicas, pagos en excesos por costos elevados, volúmenes pagados no ejecutados, volúmenes pagados que no cumplieron satisfactoriamente con las especificaciones y no tienen licencias de construcción, trabajos mal ejecutados y algunas están terminadas pero sin operar.Además, la construcción de la primera etapa del drenaje sanitario y la laguna de oxidación presentan deficiencias en su operación por no tener permisos de descarga de aguas residuales ni resolutivos de impacto ambiental, tampoco se tiene la acreditación de la propiedad del predio.Concluyeron que los exservidores públicos incumplieron con las funciones inherentes a su cargo, por no implementar acciones oportunas para solucionar condiciones que se fueron presentando durante la ejecución de los trabajos y omitieron dar seguimiento a la operatividad de las obras para garantizar el correcto funcionamiento de las mismas.