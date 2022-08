Paseo del Río Orizaba ahora tiene un tigre blanco

La madrugada de este jueves los orizabeños pudieron observar la llegada de un nuevo habitante a la Reserva Animal del Paseo del Río, se trata de un tigre blanco macho que se encuentra cercano al hipopótamo Tyson.La encargada de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA), Mayra de la Vega Aduna, refirió que este ejemplar proviene del santuario que se encuentra en el Ajusco y el cual ha sido noticia internacional debido a que los animales se encontraban en pésimas condiciones, incluso casi muriendo de hambre.Recordó además que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), invitó a algunos zoológicos y UMAs del país a recibir algunos de estos ejemplares para salvarles la vida.Destacó que cuando mucho fueron seis UMAs las invitadas, entre ellas Orizaba, ya que son muchos los requisitos que se deben cubrir, desde la debida autorización, contar con instalaciones dignas, confiables, seguras, personal capacitado. Al cumplir los requisitos, el miércoles se citó a personal orizabeño para recoger al tigre.Comentó que el felino tiene un bajo peso corporal, entre otros problemas de salud.Señaló que hace falta que los médicos lo valoren y al momento no ha sido pesado, ya que por su misma condición no puede ser manipulado, por lo que de momento está bajo observación clínica para ver qué malestares tiene.Agregó que tendrán que ver cómo come y defeca, por lo que hasta que se tengan esos datos podrá contarse con el pronóstico, pero los esfuerzos estarán enfocados en salvarle la vida.