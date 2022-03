Pasiano “N” es un preso político, no es narcotraficante: PT

El Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Veracruz, Ramón Díaz Ávila, aseguró que Pasiano “N”, virtual ganador de la contienda extraordinaria en Jesús Carranza, no es un narcotraficante y esperan que pronto pueda quedar en libertad para rendir protesta como alcalde de Jesús Carranza el 1° de julio.Durante entrevista, el también diputado local petista expresó que aunque a su candidato también se le acusa por delitos contra la salud, tienen pruebas para demostrar que esa acusación no se configura y aseveró que su detención se debió a temas políticos.“Hay muchas pruebas contundentes de que Pasiano “N” no es ningún narcotraficante, no es ningún narcomenudista y para nosotros sigue siendo un preso político”.De este modo, dijo que ya se está trabajando en su defensa penal para que quede libre por el delito de ultrajes a la autoridad que se le imputa, ya que por ello fue su detención y dicho ilícito está invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.“Vamos a ayudar a los abogados con otras barras de abogados de Veracruz que nos han ofrecido el apoyo para poder integrar una buena defensa y que pueda salir libre lo más pronto posible, ya que es Alcalde electo en estos momentos”.A decir de Ramón Díaz, hay dos fechas en las que Pasiano puede rendir protesta, el 1° de julio que es la fecha oficial y en caso de que aún esté ausente, el Congreso tendría que esperar hasta 60 días posteriores y si no se presentara, la Legislatura tendría que llamar a su suplente.“Tenemos tiempo suficiente para buscar una buena defensa para el compañero alcalde electo Pasiano ‘N’”, aseveró.Al cuestionarle si confían en que el Congreso del Estado actúe con legalidad y llame al suplente en caso de que su candidato aún no esté en libertad, dado que en Actopan ocurrió una situación similar con los panistas y la Legislatura nunca llamó al suplente, expuso que él es parte de este Congreso y confía en que se apegue a la legalidad y entregue la constancia a quien corresponda.“Yo tengo la confianza en ellos, la plena certeza de que vamos a hacer las cosas bien en el Congreso y si llegara a pasar que el compañero Pasiano “N” no salga a tiempo para venir a rendir protesta, pasando los 60 días después del primero de julio, tendríamos que llamar al suplente. Si no (es así) estaríamos cometiendo una ilegalidad”, aseguró el petista.Y es que con una ventaja de más de 570 votos hacia el segundo lugar encabezado por Morena, el resultado es irreversible por tratarse de una diferencia de más del 5 por ciento del total de la votación y ya no existe ningún supuesto para abrir las urnas y hacer recuentos, detalló.Por otra parte, el Comisionado Nacional del PT expresó que el que ganador de las elecciones extraordinarias fue el PT, ya que logró la victoria en dos de los cuatro municipios, puesto que en la alianza con MORENA, la candidata era petista.“El PT está de fiesta. De los 4 municipios en la elección extraordinaria el PT gana dos; uno en alianza con MORENA en Amatitlán y uno en Jesús Carranza”, finalizó.