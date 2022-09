Paso de niños migrantes, grave problema en México

La movilidad de niños migrantes hacia los Estados Unidos es un grave problema en los países de Centroamérica que también afecta a México.Lo lamentable es que las cifras que tienen organizaciones no gubernamentales no coinciden con los números que tiene el Instituto Nacional de Migración o fiscalías, afirmó la directora de Asylum Access México, Alejandra Macías Delgadillo."Las cifras de detención son muy diferentes a los de los refugiados, dónde están siendo llevados estos niños, niñas y adolescentes que huyen de sus países de origen".Señaló que los países de Centroamérica se encuentran entre los primeros lugares que solicitan la condición de refugiados en México, le sigue Haití, Venezuela y Cuba.Macías Delgadillo enfatizó que por ello surgen organizaciones que buscan darles capacitación a quienes brindan primer atención como el personal del Instituto Nacional de Migración así como como a las corporaciones policíacas para que no se violentan los derechos humanos de este sector de la población.Agregó que el estado de Veracruz es uno de los más preocupados por capacitarse en el tema migratorio al ser una ruta de protección para los niños, niñas y adolescentes.Reiteró que la migración infantil es grave y para erradicarla debe haber trabajo coordinado entre todos incluyendo a la sociedad civil pues al militarizar las fronteras se les obliga a recurrir a caminos más peligrosos y caen en manos de la delincuencia organizada y son víctimas de secuestro y extorsión por ello la importancia de ayudarlos.