Patrulla de Transporte Público y grúa operan ilegales en Orizaba: Díez Francos

El alcalde de Orizaba, Juan Manuel Díez Francos, acusó que Transporte Público de Orizaba está operando con una patrulla la cual está a nombre de un particular y sólo pintada para que parezca de esta dependencia estatal; con esa hostiga a la línea de autobuses AUPor ello, aseveró que presentará el Ayuntamiento una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, luego de que detectaran esta patrulla de Transporte Público, la cual está operando, sancionando y hostigando sin tener que hacerlo pues el vehículo está a nombre de un particular, en sí es un auto sólo pintado con colores y con leyendas de esta área de gobierno del Estado."Encontramos una patrulla que está a nombre de un particular y pintada; esto lo pudimos detectar con Plataforma México, esto es gravísimo y vamos a llegar a las últimas consecuencias; vamos a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado".Recordó que la noche del jueves se percató del bloqueo que hicieron ciudadanos para exigir que no se supriman las paradas a AU en Orizaba, por lo cual intervino."Encontré en el bloqueo una grúa muy grande que iba llevarse un camión de la línea de transporte foráneo AU, entonces le solicité a un elemento de Tránsito del Estado que le pidiera sus documentos, pero la grúa no los traía. Por ello se detuvo la unidad, porque esa grúa con la que se hacen fechorías no trae documentos".Agregó que Transporte Público, aun así, detuvo tres unidades del AU por haber hecho paradas en algunas zonas de Orizaba. Aunque resaltó que quien define donde hay y no paradas, es el Ayuntamiento."Voy a someterlo a Cabildo para que se autoricen las paradas que ya existen desde hace tiempo. No tiene que venir entonces un ente a estar fastidiando al AU y a los ciudadanos", finalizó.