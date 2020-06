Payasos danzantes de Xico no desfilarán en fiesta a María Magdalena; “ya será otro año”

La cuadrilla de payasos danzantes de “Xicochimalco” acatará las disposiciones de las autoridades municipales y religiosas ante la contingencia sanitaria y no saldrán a las calles como tradicionalmente lo hacen durante las festividades a la Santa María Magdalena.



Al respecto, uno de los jefes de esta cuadrilla, Miguel Martínez, expresó que por primera vez se vivirá una fiesta apegada al aspecto religioso y no al pagano, aunque admitió que el danzar de estos grupos es dedicado a la Santa.



“En esta ocasión tendremos una fiesta de fe, porque vamos a vivir lo verdadero, lo religioso, va a ser muy diferente, los que entendemos que es de fe las actividades están bien, los demás dicen que va ser aburrido pero las medidas son buenas. Se va a vivir una fiesta diferente, apegada a lo religioso y no a lo pagano y cultural. Para un pueblo de tradición cuesta aceptar las cosas pero está bien porque Xico se destaca por lo religioso”, señaló.



Y es que este líder de danzantes admitió que a pesar de que su traje incluye un paliacate y una máscara, por lo que estarían protegidos; atraen a muchas personas que se unen a sus bailes y esto pondría en riesgo a la población que podría contagiarse con el virus, pues además destacó que es difícil tener control ante esta situación.



“Vamos protegidos con paliacates y con máscara, la distancia no podemos ir pegados, esto lo expusimos a los mayordomos pero el problema como danzantes (es que) no podemos ir solos, porque la gente que sale a las puertas nos sigue. Además de que somos muchos, ahí es donde la vamos a regar, porque a la gente no la vas a hacer entender que sólo nos vea de la puerta; no se puede controlar”, detalló.



Dijo que al principio fue difícil aceptar la cancelación de distintas actividades, entre ellas su danza; no obstante, la mayoría de los participantes se sensibilizaron y lo acataron.



“Esto ya se veía venir por los contagios de COVID. Tuvimos acercamientos con mayordomos y eso nos explicaban, que si bajaba un poco a lo mejor había posibilidades. Pero al ver que no, esas fueron las decisiones y como cuadrilla vamos a acatar las medidas. Ni modo, así nos tocó. Todos entendemos y nos acatamos a la decisión que tomaron. Ya decidimos no salir, ya habrá otro año y en esta ocasión nos ajustamos”, comentó.



Por ello, Miguel Martínez hizo un llamado al pueblo y a otras agrupaciones a sumarse a estas medidas sanitarias, pues opinó que ya vendrán otros años y que por esta ocasión, pese a la cancelación de varios eventos, de alguna manera se le cumple a la Santa Patrona.



“Que aguantemos, cuesta aceptar las cosas pero es para bien. (Hay que) sumarse a esto y a tomar las medidas. Estamos en semáforo en rojo y si se llega hacer una festividad de esa magnitud, nos estamos poniendo prácticamente la soga al cuello. Tendremos que aguantar y esperar, ya habrá oportunidades”, finalizó.