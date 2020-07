Payasos en Coatepec llevan sus shows a la puerta de hogares, por pandemia

Los payasos como la mayoría de los sectores se han quedado sin trabajo y sin espacios para poder llevar a cabo su oficio, por lo que han tenido que buscar otras maneras de obtener dinero, tal es el caso del Grupo Los Chaflines en Coatepec, quienes llevan la diversión a las puertas de los hogares.



Estos trabajadores indicaron que la contingencia los ha dejado sin trabajo, pues ya no hay personas que los contraten en eventos, ni tampoco pueden acudir a los parques a realizar sus rutinas, por lo que sus ingresos se han reducido hasta en un 70 por ciento.



“Con esta contingencia nos quedamos sin trabajo, unos veníamos de fuera y podíamos trabajar, ahora ya no, ya no nos contratan en los eventos, fiestas infantiles, escuelas, pues ahorita no se puede. Ha bajado mucho nuestro ingreso, la gente no tiene solvencia, además de que no pueden salir, un 70 por ciento ha bajado nuestro ingreso, acudíamos a una fiesta sábado o domingo, y nos ganábamos mil pesos, según como el cliente nos pagaba y ese dinero no lo estamos ganando”, expresaron.



Ante esta situación, dijeron que decidieron salir a las calles a divertir a la ciudadanía, pues también de ese modo llevan alegría y distracción ante la situación que se vive.



“También ese es el motivo por el cual salimos, la gente no puede salir y nosotros nos acercamos a ella, a llevarles alegría, chistosadas, malabares, la gente se asoma y nos avienta una moneda, nos han respondido bien, nos regalan una sopa, arroz, dinero, lo que pueden”, finalizaron.