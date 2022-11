PC alista apoyos por temporada de frío

La secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, señaló que junto con el DIF Estatal implementan acciones para ayudar a familias de la zona serrana durante la temporada de frío.“Tomamos acciones de la mano con el DIF Estatal para la entrega de insumos de manera preventiva para las zonas con bastante frío, particularmente los 25 municipios que tenemos arriba de los dos mil metros sobre el nivel del mar, son municipios serranos, municipios que en algunos casos tienen un nivel fuerte de marginación”.También destacó que se ejecutará ayuda durante la temporada decembrina, así como otros programas.“Estamos trabajando de esa manera además llevamos algunos otros programas y emitimos el programa especial para temporada de fríos de diciembre que se está trabajando cada año y que justamente contempla cuáles son las obligaciones de todos los que formamos el sistema estatal de Protección Civil”.Acerca de la implementación de refugios en la entidad veracruzana señaló que estos serán activados en casos de clima extremo; “tenemos más de mil inmuebles en el Estado que están listos para ser refugios temporales de norte a sur y también vamos a esperar condiciones extremas para activarlos, particularmente en las ciudades donde tenemos más bajas temperaturas; Orizaba, Xalapa, Perote y demás ciudades, por que recordemos que las personas que necesitan refugio en estas temporadas son las personas en situación de calle”.En temas de seguridad por la cercanía de diciembre reiteró la recomendación del no uso de la pirotécnica y que los niños no la usen bajo ninguna circunstancia.“Las razonas por las cuales tenemos muertes en Veracruz en diciembre, enero y febrero no son por las bajas temperaturas, sino por posibles intoxicaciones de inhalar dióxido de carbono por fogatas, fogones y cuestiones así”, comentó Osorno Maldonado.