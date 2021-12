PC de Boca del Río alista operativo por festejos de fin de año

Hasta el momento el saldo de las festividades navideñas han dejado saldo blanco en Boca del Río, a pesar de la gran presencia de bañistas en la zona de playas, no se han registrado incidentes que lamentar.El director de protección civil municipal, Andrés Escalera, indicó que los reportes durante Nochebuena y Navidad fueron menores, no obstante, se preparan para el fin de año, fecha en que hay mayor actividad.“Algunas quemas de basura, una fuga de gas, pero todo ha acontecido con tranquilidad”.Al ser cambio de administración municipal, corresponde a las nuevas autoridades definir si se permitirá acudir a la zona del bulevar a recibir los primeros rayos del sol del nuevo año.Precisó que se han dejado recomendaciones a las autoridades entrantes para el operativo del “Nuevo Amanecer” y será en los próximos días que se defina, dado que el año pasado debido a la contingencia sanitaria, no se permitió que las personas llegaran a la zona de playas.“Estaremos trabajando, entregamos a la cero horas. Estaremos coordinando con ellos cuál será el operativo del amanecer. Ya se está viendo”.Finalmente, hizo las recomendaciones a los turistas y veracruzanos para el día último del 2021: “Si toman que no manejen; (cuidado con) la pirotecnia; que cuando salgan de su casa no dejen prendido arbolito”, finalizó.