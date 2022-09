PC de Córdoba pide estar alerta por lluvias

Las intensas lluvias seguirán hasta el mes de noviembre cuando termine la temporada de tormentas y huracanes, por ello las autoridades de Protección Civil emitieron una alerta a la población y estén atentos pues podría haber inundaciones, encharcamientos y deslaves.Alejandra Rodriguez, coordinadora regional de Protección Civil indicó que hay trabajo conjunto con las unidades municipales a fin de prevenir riesgos para la población.Mencionó que los municipios a su cargo tienen disponibles albergues para habilitarse en caso de alguna contingencia mayor y hasta ahora no ha habido necesidad de usarlos.Señaló que los municipios con más riesgo de inundaciones son: Amatlán, Atoyac, Yanga, Cuitláhuac y Carrillo Puerto, afortunadamente no se han tenido afectaciones ni desbordamiento de ríos.Las recomendaciones para la ciudadanía es que atiendan lo protocolos que Protección Civil les proporciona, evitar tirar basura para no tapar las alcantarillas, entre lo más importante.Las lluvias seguirán en las próximas horas por ello pide que estén atentos ante cualquier contingencia dijo finalmente.