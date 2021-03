PC en Ixhuatlancillo rechaza capturar enjambre y pide a vecinos resolver problema

Vecinos del Fraccionamiento San Carlos, en el municipio de Ixhuatlancillo, denunciaron que el personal de Protección Civil no cuenta con equipo correcto para poder atender emergencias, como la presencia de abejas africanas.



Relataron que ayer vivieron momentos de angustia cuando un enjambre de abejas fue arrancado con una bolsa por alguien de la zona, pero al temer por lo que pudiera ocurrir lo tiró en donde pudo, provocando que estas especies comenzaran a picar a las mascotas y la gente se alarmó.



Llamaron a Protección Civil a la vez que provocaron fuego y humo para que las abejas se fueran, sin embargo esto no dio mucho resultado, pues personal de la corporación municipal les dijo que no podía hacer más que aconsejarles apoyo entre vecinos.



Dijeron que es imposible que las autoridades no pongan atención en temas de este tipo y es lamentable que no doten del equipo necesario a PC para poder atender cualquier tipo de contingencia.



Indicaron que como pudieron buscaron resolver el problema, comprando overoles que sirven para los médicos, pero ahora les preocupa si podría haber algún contagio de COVID-19 tras haber convivido por casi una hora entre varias personas a fin de atender la situación.