PC implementará operativo en vacaciones; pide a xalapeños extremar precauciones

Con el propósito de disminuir los riesgos y que la población xalapeña y visitantes tengan un periodo vacacional seguro y agradable en zonas turísticas y de recreación, la Dirección de Protección Civil Municipal emitió algunas recomendaciones generales para evitar accidentes.El director de la dependencia, Luis Sardiña Salgado, manifestó que por instrucciones del presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil, el personal a su cargo se mantendrá pendiente las 24 horas del día en estos días de Semana Santa, por lo que cualquier incidente se puede reportar a los números telefónicos 2288 404 220 y 2288 900 794.Aunado a ello, es necesario extremar precauciones en el hogar, vigilando que al salir de casa la estufa esté bien apagada para evitar fugas de gas y un eventual incendio.También es importante que si se sale de la ciudad, se dejen desconectados todos los aparatos eléctricos y electrónicos para evitar cortocircuitos y supervisar que las cortinas no estén cerca de los apagadores o contacto eléctricos.Si se va a conducir, es primordial que no se maneje bajo el influjo de bebidas alcohólicas o sustancias que puedan afectar la manera de hacerlo; manejar con las dos manos sobre el volante, no distraerse o usar el teléfono celular.En el caso de quienes acudirán a balnearios, playas, lagunas, ríos, arroyos, manantiales y albercas, se recomienda que atiendan las indicaciones de las autoridades y grupos voluntarios que cuidarán la integridad de las personas en estos días y si alguna persona no sabe nadar, lo mejor es que se quede en la orilla y no se interne en aguas profundas.Los menores de edad deberán usar chaleco salvavidas y permanecer vigilados en todo momento y después de ingerir alimentos, hay que esperar al menos dos horas para meterse a nadar, de lo contrario se puede sufrir una congestión.Para evitar afectaciones por los rayos solares, se recomienda protegerse de sol con bloqueador, usar gorra, sombreros, sombrilla e hidratarse muy bien con agua.También es pertinente elaborar un directorio telefónico para casos de emergencia, ubicar los puestos de socorro o auxilio turístico, llevar en el vehículo caja con herramientas, señalamientos reflejantes, extintor y botiquín de primeros auxilios, así como cables pasacorriente.Si se ingieren bebidas alcohólicas o sustancias que alteren los sentidos tampoco se debe ingresar a ríos, lagos, lagunas y albercas y quienes han programado ir al campo, antes de retirarse deben apagar las fogatas en caso de haberlas realizado.