PC Orizaba pide a población no relajar medidas sanitarias con semáforo naranja

El coordinador de Protección Civil en Orizaba, Antonio Vázquez Sánchez, exhortó a la población a no relajar medidas en esta reapertura de espacios por semáforo naranja, pues desde hace mes y medio, ellos realizan 4 traslados diarios de pacientes con COVID-19 a los hospitales de la región.



Indicó que anteriormente llevaban a una persona o dos, pero desde hace mes y medio la cifra se duplicó.



Mencionó que el saber que todo se reabrirá le causa cierta preocupación de que la gente vaya a relajar las medidas preventivas, pues no es el caso, ya que actualmente se podrían considerar que todo es área COVID, y se debe mantener el uso de cubrebocas, higiene de manos constante, y demás protocolos de seguridad.



De las personas que trasladan, comentó que hay algunos que van estables y otros en estado crítico, ya que al parecer nunca quisieron salir a que los atendiera el médico y cuando ellos los llevan es porque van en un estado grave, pero desconocen si se logran recuperar o fallecen en el hospital.



Reconoció que ellos hacen ese apoyo a la población de todo corazón, pero no deja de preocuparles esa cantidad de personas enfermas y también que ellos mismos se puedan contagiar, aunque cumplen con todos los protocolos de seguridad para esos traslados, por lo que reiteró su invitación a la gente a que no se descuide.